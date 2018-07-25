Неймар добился большого успеха в покере

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Неймар добился большого успеха в покере

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар стал финалистом турнира по покеру High Roller BSOP São Paulo.

За это 26-летний футболист гарантированно получит 8120 евро. Приз победителю турнира составит 78 тысяч евро.

Стоит отметить, что всего в турнире принимали участие 288 участников.

Не пропустите: ФИФА не включила Неймара в десятку претендентов на награду лучшему игроку года. | http://soccernews.ru

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