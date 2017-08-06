Неймар должен будет отчитываться ПСЖ за каждый свой пост в соцсетях

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Неймар должен будет отчитываться ПСЖ за каждый свой пост в соцсетяхКак информирует испанская пресса, в контракте французского ПСЖ и его новоиспеченного форварда Неймара есть достаточно интересный пункт.

Так, 25-летний нападающий должен будет отчитываться своему клубу о каждом своем посте в социальных сетях перед тем, как их опубликовать. И только после одобрения со стороны парижан бразилец сможет порадовать своих фанатов новым сообщением.

Напомним, в Париже Неймар будет жить в отеле. | soccernews.ru

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