Неймар должен будет отчитываться ПСЖ за каждый свой пост в соцсетях

Как информирует испанская пресса, в контракте французского ПСЖ и его новоиспеченного форварда Неймара есть достаточно интересный пункт.

Так, 25-летний нападающий должен будет отчитываться своему клубу о каждом своем посте в социальных сетях перед тем, как их опубликовать. И только после одобрения со стороны парижан бразилец сможет порадовать своих фанатов новым сообщением.

Напомним, в Париже Неймар будет жить в отеле. | soccernews.ru