Неймар достиг отметки в 100 голевых действий в составе ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар совершил 100-е и 101-е голевое действие в составе своей команды, сообщает Opta.

Напомним, что звёздный бразилец оформил дубль в матче чемпионата Франции против "Лилля" (2:0).

Теперь на счету 27-летнего футболиста 66 забитых мячей и 35 результативных передач в 75 играх.

ПСЖ купил Неймара летом 2017 года у "Барселоны" за 222 миллиона евро - это трансферный рекорд в истории футбола.

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