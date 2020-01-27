Неймар достиг отметки в 100 голевых действий в составе ПСЖ
Форвард ПСЖ Неймар совершил 100-е и 101-е голевое действие в составе своей команды, сообщает Opta.
Напомним, что звёздный бразилец оформил дубль в матче чемпионата Франции против "Лилля" (2:0).
Теперь на счету 27-летнего футболиста 66 забитых мячей и 35 результативных передач в 75 играх.
ПСЖ купил Неймара летом 2017 года у "Барселоны" за 222 миллиона евро - это трансферный рекорд в истории футбола.
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|Команда
|М
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|1
|ПСЖ
|21
|52
|2
|Марсель
|21
|42
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|Ренн
|21
|37
|4
|Монпелье
|21
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|5
|Лион
|21
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|6
|Нант
|21
|32
|7
|Лилль
|21
|31
|8
|Страсбур
|21
|30
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|Анжер
|21
|30
|10
|Бордо
|21
|29
|11
|Реймс
|21
|29
|12
|Ницца
|21
|29
|13
|Монако
|21
|29
|14
|Брест
|21
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|15
|Сент-Этьен
|21
|28
|16
|Метц
|21
|23
|17
|Дижон
|21
|21
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Ним
|21
|15
|20
|Тулуза
|21
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