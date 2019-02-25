Неймар едва не расплакался, рассказывая о Месси

2 Теги неймарпсжбарселоналионель месси

Неймар едва не расплакался, рассказывая о Месси

Нападающий ПСЖ Неймар расчувствовался во время интервью в программе Esporte Espetacular.

Бразилец рассказывал о своих близких отношениях с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси, едва сдерживая слёзы.

"Честно говоря, мне очень сложно говорить о Месси, потому что для меня в "Барселоне" всё было по-особенному, и я говорю об этом всем. В момент, когда мне больше всего нужна была поддержка, лучший футболист мира пришёл и сказал: "Я готов помочь тебе", - заявил почти расплакавшийся Неймар.

Напомним, что Неймар и Месси вместе выступали за "Барселону" с 2013 по 2017 год, пока звезда "селесао" не перешёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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