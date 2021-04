Неймар еще месяц назад устно договорился о новом контракте с ПСЖ

Фото: Твиттер @neymarjr

ПСЖ находится в шаге от продления соглашения с форвардом команды Неймаром.

Месяц назад бразилец достиг устной договоренности с руководством клуба по условиям нового контракта. 29-летний футболист продолжит играть в столице Франции до 2026 года.

Неймар не менял своего мнения по этому вопросу. Сторонам осталось уладить последние нюансы нового договора и подписать необходимые бумаги, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Leonardo was ‘optimistic’ about Neymar contract because the Brazilian star has not changed his mind, as of today.

One month ago, Neymar reached a verbal agreement with PSG to extend his contract until 2026 - last details to be sorted.

PSG are now waiting for Ney to sign. #PSG