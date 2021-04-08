Неймар еще месяц назад устно договорился о новом контракте с ПСЖ

Теги неймарпсж

Неймар еще месяц назад устно договорился о новом контракте с ПСЖФото: Твиттер @neymarjr 
ПСЖ находится в шаге от продления соглашения с форвардом команды Неймаром.

Месяц назад бразилец достиг устной договоренности с руководством клуба по условиям нового контракта. 29-летний футболист продолжит играть в столице Франции до 2026 года.

Неймар не менял своего мнения по этому вопросу. Сторонам осталось уладить последние нюансы нового договора и подписать необходимые бумаги, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Неймар сыграл только в 13 матчах Лиги 1, в которых смог забить 6 голов и отдать 3 результативные передачи.

Читать также: Лапорта пока не общался с Месси по поводу нового контракта. | http://soccernews.ru

��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" не планирует увеличивать предложение Рамосу по новому контракту

"Реал" не планирует увеличивать предложение Рамосу по новому контракту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов