Неймар еще месяц назад устно договорился о новом контракте с ПСЖ
Фото: Твиттер @neymarjr
ПСЖ находится в шаге от продления соглашения с форвардом команды Неймаром.
Месяц назад бразилец достиг устной договоренности с руководством клуба по условиям нового контракта. 29-летний футболист продолжит играть в столице Франции до 2026 года.
Неймар не менял своего мнения по этому вопросу. Сторонам осталось уладить последние нюансы нового договора и подписать необходимые бумаги, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Leonardo was ‘optimistic’ about Neymar contract because the Brazilian star has not changed his mind, as of today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2021
One month ago, Neymar reached a verbal agreement with PSG to extend his contract until 2026 - last details to be sorted.
PSG are now waiting for Ney to sign. #PSG
В текущем сезоне Неймар сыграл только в 13 матчах Лиги 1, в которых смог забить 6 голов и отдать 3 результативные передачи.
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|Монпелье
|28
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|Страсбур
|27
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|Анжер
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|Бордо
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|Нант
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|Брест
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