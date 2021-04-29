Неймар еще может вернуться в "Барселону"

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Неймар еще может вернуться в "Барселону"Фото: Твиттер @neymarjr 
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар пока не отбрасывает окончательно возможность вернуться в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, несмотря на то, что в интервью нападающий говорит, что счастлив в Париже, он пока не подписал новый договор с клубом. Одной из причин вернуться в Ла Лигу является то, что бразилец хочет снова играть в одной команде с Лионелем Месси.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны2 в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его текущий контракт с парижанами заканчивается 30 июня 2022 года.

В сезоне 2020/2021 игрок выходил на поле в составе клуба в 25 матчах во всех соревнованиях. На его счету 14 забитых мячей и 9 результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110,00 млн €.

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