Неймар: "Это правда, я хочу покинуть ПСЖ"
Форвард ПСЖ Неймар сделал заявление касательно своего будущего.
"Это правда, я хочу покинуть ПСЖ. Я уже уведомил об этом руководство клуба. Почему я не явился на сбор? У меня было мероприятие в Бразилии и я должен был находиться там.
ПСЖ разрешил мне вести переговоры на их условиях. Однако если переход в "Барселону" не состоится, то я буду горд продолжать выступать за ПСЖ," - приводит слова Неймара UOL.
Соглашение бразильца с клубом рассчитано до лета 2022 года. В прошлом сезоне на счету Неймара 23 гола в 28 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27