Неймар: "Это правда, я хочу покинуть ПСЖ"

Форвард ПСЖ Неймар сделал заявление касательно своего будущего.

"Это правда, я хочу покинуть ПСЖ. Я уже уведомил об этом руководство клуба. Почему я не явился на сбор? У меня было мероприятие в Бразилии и я должен был находиться там.

ПСЖ разрешил мне вести переговоры на их условиях. Однако если переход в "Барселону" не состоится, то я буду горд продолжать выступать за ПСЖ," - приводит слова Неймара UOL.

Соглашение бразильца с клубом рассчитано до лета 2022 года. В прошлом сезоне на счету Неймара 23 гола в 28 играх.

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