Неймар: "Это правда, я хочу покинуть ПСЖ"

1 Теги неймарпсжбарселона

Неймар: "Это правда, я хочу покинуть ПСЖ"

Форвард ПСЖ Неймар сделал заявление касательно своего будущего.

"Это правда, я хочу покинуть ПСЖ. Я уже уведомил об этом руководство клуба. Почему я не явился на сбор? У меня было мероприятие в Бразилии и я должен был находиться там.

ПСЖ разрешил мне вести переговоры на их условиях. Однако если переход в "Барселону" не состоится, то я буду горд продолжать выступать за ПСЖ," - приводит слова Неймара UOL.

Соглашение бразильца с клубом рассчитано до лета 2022 года. В прошлом сезоне на счету Неймара 23 гола в 28 играх.

Читайте также: "Барселона" готова отдать трех футболистов в обмен на Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Путин:Это правда - Я рептилоид.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" и "Динамо" не выявили победителя в первом матче нового сезона РПЛ

"Арсенал" и "Динамо" не выявили победителя в первом матче нового сезона РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов