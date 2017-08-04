Неймар – герой нашего времени, предатель, важная фигура в большой игре

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Неймар – герой нашего времени, предатель, важная фигура в большой игре
На этой неделе состоялся один из самых резонансных трансферов в истории футбола, последствия которого нам ещё только предстоит переосмыслить. То, что они будут – несомненно, ибо сделка уже стала прецедентом. Ничего подобного на футбольном рынке ранее не было, а схема, по которой ПСЖ провернул эту "бомбу", продемонстрировала – правила финансового фейр-плей УЕФА не дееспособны. Впрочем, они и раньше вызывали немало нареканий, как и в целом работа организации, давно имеющей "мутную" репутацию.

Наверняка, уже в ближайшее время в европейском футболе произойдут серьёзные изменения, которые могут коснуться как организации различных турниров, так и вопросов финансового регулирования взаимоотношений клубов и их действий на рынке. И не факт, что контролировать все эти процессы будет УЕФА. Разговоры о Суперлиге для топ-клубов и новой организации, которая будет её курировать, ходят не первый год, а проведения таких турниров, как Международный Кубок Чемпионов, только подтверждает теорию – работа в этом направлении ведётся. Однако об этом – в другой раз, сегодня на повестке дня главный герой трансферного лета 2017 – Неймар Джуниор, новоиспечённый игрок французского (читай – катарского) ПСЖ. Для кого-то герой, для кого-то предатель, а для кого-то – просто важная фигура в большой игре.    

Можно долго рассуждать о том, в какое время мы живём, философствуя о плюсах прошлых десятилетий, вспоминая былое и сравнивая, казалось бы, незыблемые ценности с теми, что есть сейчас. В какой-то мере всё происходящее можно назвать "временем денег". "Куй железо, не отходя от кассы", – эта культовая фраза из не менее культового фильма отлично подходит для слогана новой эпохи. О том, как крутится и рубить бабло пишут книги, записывают альбомы, снимают сериалы и фильмы. И в этом плане Неймар – герой нашего времени.

ПСЖ, не имеющий и близко такого статуса, как киты европейского футбола, увёл у одного из главных грандов одного из лучших игроков, воплотив в жизнь, казалось бы, невероятную схему. А Неймар, стал тем самым авантюристом, желающим покорить мир, место которому едва ли не в списке легендарных киногероев. Трансферная сага о переходе бразильца в стан парижского клуба подняла такой шум, что среди любителей главной игры планеты тяжело отыскать тех, кому эта "Санта Барбара" не надоела. О Неймаре говорили все – даже те, кому безразличен, как сам игрок, так и "Барселона" с ПСЖ. Вне сомнения, именно сейчас популярность Джуниора вышла на совершенно новый уровень, ибо он обрёл не только новых поклонников, но и армию тех, кто теперь по-настоящему его ненавидит. Тем самым, в вопросе хейтеров Неймар действительно встал в один ряд с Месси и Роналду. Другое дело, что сможет ли бразилец обойти главных игроков эпохи в футбольном плане – по-прежнему очень большой вопрос.     
    

Но пока – Неймар в лучах славы. В "Барселоне" он не вышел бы из тени Лео Месси, пока аргентинец не повесил бы бутсы на гвоздь, а в ПСЖ он уже, не сыграв ни минуты, практически идол. Чертовский богатый идол. По деньгам, окружение игрока во главе с его отцом сделало всё, как модно говорить, "по красоте". Неймар официально стал самым дорогим футболистом в истории, а о суммах, которые получил он и его папаша на стороне, в обход бумаг, можно только догадываться. Как бы ни сложилась карьера Неймара в Париже, в плане славы и финансов бразилец сорвал большой куш. Но при этом он сделал рисковую ставку, если говорить о футбольном будущем, и навсегда испортил свою репутацию в глазах поклонников одного из самых популярных клубов мира.

"Неймар – иуда, это – новый Фигу", – такую характеристику бразильцу дают многие фанаты "Барселоны" и их гнев вполне очевиден. Конечно, переход в "Реал" и переход в ПСЖ – это совершенно разные вещи, но тот факт, КАК бразилец уходил, поставил его в один ряд с португальцем, чьё имя в Каталонии произносят исключительно с отвращением. Джуниор может сколько угодно рассказывать о том, что его покорили амбиции ПСЖ, что он рвался к новым вызовам и даже ослушался отца (про Неймара-старшего особенно смешно), в Барселоне уверены – Неймар предал клуб. Предал в далеко не самый лучший момент для каталонского гранда, переживающего непростые времена. Предал Луиса Суареса и в первую очередь Лионеля Месси, с которыми сформировал уже легендарный МСН и творил историю. 

Желание отца получить 26 миллионов евро от "Барселоны" за лояльность походило на цинизм, а поведение самого Неймара, до последнего скрывавшего правду и играющего на нервах фанатов, накаляло обстановку. Перебором был и конфликт бразильца с новичком "блаугранас" Семеду (Джуниор знатно вставил португальцу на тренировке – тяжело представить, чтобы было, поведи он себя также против кого-то из ветеранов), после которого бразилец истерично покинул занятие и которое СМИ, не исключено что с подачи самого игрока, назвали едва ли ни одной из причин, по которой Неймар решил покинуть клуб. Но на фоне великолепной игры Джуниора в американском турне, фанаты терпели и надеялись, что игрок, которого уговаривали остаться все лидеры "Барсы", всё же одумается.            

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Неймар, явно не страдавший в финансовом плане, отказался от возможности и дальше играть с лучшим футболистом эпохи и покорять новые вершины в легендарном клубе, в пользу "нового вызова", окружённого ореолом нового уровня популярности и бесконечных нулей на катарских счетах. Для кого-то он – герой, для кого-то – предатель, а для Катара, который и стоит за трансфером бразильца в ПСЖ, Неймар – важная фигура в делах гораздо более важных, чем футбол. Конфликт этой страны с соседями и обвинения в связях с ИГИЛ негативно повлияли на репутацию государства и создали негативную волну в медиа пространстве. Потеряв из партнёров "Барселону", сотрудничавшую с Qatar Airways, катарцам нужна была настоящая медиа бомба и Неймар идеально подошёл под эту роль. Для Катара миллионы, затраченные на его переход – это пыль, а шум или, если говорить в духе времени, хайп – до небес. Он окупился ещё в тот момент, когда в прессе только появились первые слухи о переезде бразильца в Париж.

Какую роль в истории футбола сыграет Неймар и его переход, покажет время, но то, что он уже туда попал – это факт. 

"Большое видится на расстоянье
Когда кипит морская гладь -
Корабль в плачевном состоянье
Земля - корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Ее направил величаво…" (С. Есенин) 
 

Игорь Павелко | http://soccernews.ru

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комментарии
Конь

Рыдают барсюки от "предательства" Неймара. Как-будто он им расписку кровью давал о верности. Как дети малые,ей-ей! Что барсюки запоют,если Мэся сдриснет в Ман.Сити?

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