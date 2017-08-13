Неймар готов дебютировать за ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар готов дебютировать в сегодняшнем матче своей команды в рамках французской Лиги 1 против "Генгама".

Как информирует sport.es, главное внимание в воскресной игре "красно-синих" будет приковано к их главному подписанию в текущее трансферное окно. Ожидается, что главный тренер парижан Унаи Эмери выпустит бразильца во втором тайме матча с "Генгамом".

Не пропустите превью к сегодняшней игре ПСЖ. | soccernews.ru