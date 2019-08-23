Неймар готов объявить о желании вернуться в "Барселону", но при одном условии

Форвард ПСЖ Неймар ждет от "Барселоны" новых действий по своему возвращению.

По сведениям Sport.es, бразилец не будет публично объявлять о желании вернуться в "Барселону", пока каталонский клуб не улучшит предложение по трансферу. В то же время "Барса" хочет, чтобы Неймар извинился перед болельщиками и клубом за свой уход в 2017 году.

Напомним, что трансфер Неймара обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро. Последний раз "Барселона" предлагала взять Неймара в аренду с последующим выкупом за 190 миллионов.

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