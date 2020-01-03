Неймар готов остаться в ПСЖ, но при одном условии

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Неймар готов остаться в ПСЖ, но при одном условии

Форвард ПСЖ Неймар рассматривает вариант с продолжением карьеры в нынешнем клубе.

По информации Get French Football News, звёздный бразилец может остаться в парижской команде, если ей удастся успешно выступить в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Напомним, что ПСЖ в 1/8 финала еврокубкового турнира сыграет с дортмундской "Боруссией".

Неймар выступает за "красно-синих" с лета 2017 года и в предыдущие два сезона вылетал с командой в первом же раунде плей-офф ЛЧ.

Контракт 27-летнего нападающего с ПСЖ рассчитан до 2022 года. Прошлым летом он пытался вернуться в "Барселону".

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