Неймар готов перебраться в АПЛ и установить новый мировой трансферный рекорд

Теги неймарпсжманчестер юнайтед

Неймар готов перебраться в АПЛ и установить новый мировой трансферный рекордФорвард ПСЖ Неймар готов перебраться в английскую Премьер-Лигу и установить новый мировой трансферный рекорд.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, ближайшим летом "Манчестер Юнайтед" будет готов выложить за 26-летнего нападающего парижан 400 миллионов евро. Сам бразилец, как сообщается, также заинтересован в переходе в стан "красных дьяволов".

В нынешнем сезоне Неймар забил 29 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ. В настоящее время он продолжает восстанавливаться от трещины пятой плюсневой кости.

Напомним, Неймар рассказал, когда вернется в строй. | soccernews.ru

комментарии
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А ты там нужен? МЮ бы защитников классных, да игроков побыстрее, чтобы наа контратаках играть. Неумар нужен там, где играют в открытый футбол с тремя нападающими(ПСЖ, Барса, сборная Бразилии, Реал и т.д.). Утка скорее всего.

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