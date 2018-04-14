Неймар готов перебраться в АПЛ и установить новый мировой трансферный рекорд

Форвард ПСЖ Неймар готов перебраться в английскую Премьер-Лигу и установить новый мировой трансферный рекорд.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, ближайшим летом "Манчестер Юнайтед" будет готов выложить за 26-летнего нападающего парижан 400 миллионов евро. Сам бразилец, как сообщается, также заинтересован в переходе в стан "красных дьяволов".

В нынешнем сезоне Неймар забил 29 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ. В настоящее время он продолжает восстанавливаться от трещины пятой плюсневой кости.

Напомним, Неймар рассказал, когда вернется в строй. | soccernews.ru