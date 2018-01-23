Неймар готов перейти в "Реал" и хочет, чтобы королевский клуб подписал еще двух звездных игроков

Теги реал мадридпсжнеймарантуан гризманнатлетико мадридчелсиэден азар

Неймар готов перейти в "Реал" и хочет, чтобы королевский клуб подписал еще двух звездных игроковФорвард французского ПСЖ Неймар готов перейти в мадридский "Реал", информирует goal.com со ссылкой на Diario Gol.

Однако, как сообщает источник, бразилец также хочет, чтобы вместе с ним на "Сантьяго Бернабеу" проследовали вингер лондонского "Челси" Эден Азар и нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.

Напомним, Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 в декабре. | soccernews.ru

комментарии
аноним

Что за бред?! все требуют чтобы на их позиции никто не играл кроме них, а он требует футболистов на аналогичную позицию чтобы поделить его игровое время на троих? Такую чушь всё таки пишут

Ответить
Павел

Вообще-то если ты не знал Гризман играет на ЛФА,ПФА,ФРВ,ЦАП.А Азар играет на ЛФА,ФРВ.Так что они спокойно могут поставить Неймара на ЛФА,Азара на ФРВ и Гризмана на ПФА.А могут и вовсе Гризмана поставить на ЦАПа

Ответить
111

А Путин и Медведев в полузащиту, Трамп и Макрон в защитники, на ворота товарищ Си, а тренером Меркель...

Ответить
Квинколобик

неплохо что...

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов