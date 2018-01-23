Неймар готов перейти в "Реал" и хочет, чтобы королевский клуб подписал еще двух звездных игроков

Форвард французского ПСЖ Неймар готов перейти в мадридский "Реал", информирует goal.com со ссылкой на Diario Gol.

Однако, как сообщает источник, бразилец также хочет, чтобы вместе с ним на "Сантьяго Бернабеу" проследовали вингер лондонского "Челси" Эден Азар и нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.

Напомним, Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 в декабре. | soccernews.ru