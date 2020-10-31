Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ

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Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар хочет продлить контракт с парижским клубом. Об этом сообщает Foot Mercato.

По данным источника, бразилец требует те же условия, что были и в первом его контракте: 5-летний с зарплатой 36 миллионов евро в год.

Нынешнее соглашение 28-летнего Неймара с ПСЖ рассчитано до лета 2022 года. За ПСЖ он выступает с 2017 года. В этом сезоне он в 6 матчах забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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