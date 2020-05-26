Неймар готов пойти на понижение зарплаты, если перейдет в "Барселону"

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Неймар готов пойти на понижение зарплаты, если перейдет в "Барселону"

Форвард ПСЖ Неймар снова вернулся к идее о возвращении в "Барселону". Об этом сообщает OK Diario.

По данным источника, футболист недоволен своим положением в парижском клубе и не видит конкурентоспособности в Лиге 1.

Если "Барселона" захочет приобрести футболиста, ей придется расстаться с рядом игроков, так как из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса, у клуба недостаточно средств для покупки форварда. Кроме того, в каталонском клубе Неймар будет зарабатывать намного меньше, чем в ПСЖ. Футболист готов пойти на эти уступки.

В Лиге 1 Неймар провел 24 матча, забил 18 голов и сделал 9 передач.

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