Неймар готов пойти на уступки ради перехода в "Реал"

Теги неймарреал мадридпсж

Неймар готов пойти на уступки ради перехода в "Реал"Форвард французского ПСЖ Неймар готов пойти на уступки ради своего перехода в мадридский "Реал", информирует L'Equipe.

По сведениям издания, 25-летний нападающий парижан желает перебраться в стан "сливочных" уже следующим летом. При этом ради этого трансфера бразилец даже будет готов пойти на снижение размера своего оклада, который в настоящее время составляет примерно 37 миллионов евро за сезон.

Напомним, Неймар не сыграет с "Генгамом". | soccernews.ru

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