Неймар готов принять предложение "Манчестер Юнайтед"

Теги псжнеймарманчестер юнайтедреал мадрид

Неймар готов принять предложение "Манчестер Юнайтед"Форвард ПСЖ Неймар готов принять предложение "Манчестер Юнайтед", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 26-летний нападающий парижан остался разочарован тем, что мадридский "Реал" не принимает активных действий по его подписанию. Поэтому бразилец намерен рассмотреть возможность перехода в стан "красных дьяволов", которые, как ожидается, будут готовы выложить за него 400 миллионов евро.

Напомним, президент ПСЖ может отомстить "Реалу" за попытки подписать Неймара. | soccernews.ru

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