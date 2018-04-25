Форвард ПСЖ Неймар готов принять предложение "Манчестер Юнайтед", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 26-летний нападающий парижан остался разочарован тем, что мадридский "Реал" не принимает активных действий по его подписанию. Поэтому бразилец намерен рассмотреть возможность перехода в стан "красных дьяволов", которые, как ожидается, будут готовы выложить за него 400 миллионов евро.

Напомним, президент ПСЖ может отомстить "Реалу" за попытки подписать Неймара. | soccernews.ru