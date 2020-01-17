Неймар готов продлить контракт с ПСЖ, но при одном условии
Отношения между ПСЖ и нападающим Неймаром заметно улучшились за последние месяцы.
В связи с этим, как сообщает ESPN, стороны вновь вернулись к вопросу продления действующего контракта.
По информации источника, бразилец комфортно чувствует себя в клубе и городе, поэтому не исключает заключение нового соглашения с парижанами.
Впрочем, у футболиста есть одно ключевое условие - успешное выступление команды в плей-офф Лиги Чемпионов.
Напомним, что сейчас договор между Неймаром и ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|Марсель
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|20
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|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
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|6
|Монпелье
|20
|30
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|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
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|9
|Реймс
|20
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|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12