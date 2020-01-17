Неймар готов продлить контракт с ПСЖ, но при одном условии

Отношения между ПСЖ и нападающим Неймаром заметно улучшились за последние месяцы.

В связи с этим, как сообщает ESPN, стороны вновь вернулись к вопросу продления действующего контракта.

По информации источника, бразилец комфортно чувствует себя в клубе и городе, поэтому не исключает заключение нового соглашения с парижанами.

Впрочем, у футболиста есть одно ключевое условие - успешное выступление команды в плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, что сейчас договор между Неймаром и ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

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