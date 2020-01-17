Неймар готов продлить контракт с ПСЖ, но при одном условии

Теги неймарпсж

Неймар готов продлить контракт с ПСЖ, но при одном условии

Отношения между ПСЖ и нападающим Неймаром заметно улучшились за последние месяцы.

В связи с этим, как сообщает ESPN, стороны вновь вернулись к вопросу продления действующего контракта.

По информации источника, бразилец комфортно чувствует себя в клубе и городе, поэтому не исключает заключение нового соглашения с парижанами.

Впрочем, у футболиста есть одно ключевое условие - успешное выступление команды в плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, что сейчас договор между Неймаром и ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

Не пропустите: Тухель высказался о будущем Кавани в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 16 января

Главные новости дня: 16 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 46
2 Марсель Марсель 20 41
3 Ренн Ренн 20 36
4 Нант Нант 20 32
5 Лилль Лилль 20 31
6 Монпелье Монпелье 20 30
7 Лион Лион 20 29
8 Монако Монако 19 29
9 Реймс Реймс 20 29
10 Анжер Анжер 20 29
11 Ницца Ницца 20 28
12 Страсбур Страсбур 20 27
13 Бордо Бордо 20 26
14 Брест Брест 20 25
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 20 25
16 Дижон Дижон 20 21
17 Метц Метц 20 20
18 Амьен Амьен 20 18
19 Ним Ним 20 15
20 Тулуза Тулуза 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов