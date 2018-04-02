Неймар готов рассмотреть вариант с переездом в АПЛ

Форвард ПСЖ Неймар готов рассмотреть вариант со своим переездом ближайшим летом в английскую Премьер-Лигу.

Как информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу, 26-летний нападающий парижан вполне будет не против изучить возможность своего перехода в один из клубов АПЛ, если по окончанию текущего сезона его трансфер в мадридский "Реал" окажется невозможным.

Отметим, что на Туманном Альбионе в услугах бразильца заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

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