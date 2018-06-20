Неймар готов сыграть против сборной Коста-Рики

Форвард сборной Бразилии Неймар готов принять участие в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Коста-Рики.

26-летний футболист восстановился после повреждения и сегодня тренировался в общей группе "селесао".

Напомним, что матч Бразилия - Коста-Рика состоится 22 июня в Санкт-Петербурге в 15:00 по московскому времени.

Не пропустите: Неймар избавился от ужасной прически. | http://soccernews.ru