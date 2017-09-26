Неймар готов сыграть с "Баварией"

Вингер французского ПСЖ Неймар готов сыграть в завтрашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Как информирует L'Equipe, отсутствие бразильца в поединке Лиги 1 с "Монпелье" было вызвано повреждением пальца ноги, которое футболист получил на пятничной тренировке парижан в столкновении с Лукасом Моурой. Однако к игре с чемпионом Германии звездный новичок "красно-синих" готовится вместе со всей командой.