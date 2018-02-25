Неймар готов сыграть с "Марселем"

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Неймар готов сыграть с "Марселем"

Форвард ПСЖ Неймар готов сыграть в матче 27-го тура французской Лиги 1 против "Марселя", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, звёздный бразилец оправился после гастроэнтерита и уже вернулся к тренировкам.

Напомним, что матч ПСЖ - "Марсель" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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