Неймар готов терять 15 миллионов евро ежегодно ради возвращения в "Барселону"
Стало известно, на какое сокращение зарплаты готов пойти нападающий ПСЖ Неймар ради возвращения в "Барселону".
По информации BBC, бразилец согласен на понижение оклада с 38 до 23 миллионов евро за сезон, то есть на 15 миллионов ежегодно.
Напомним, что Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Этим летом футболист захотел вернуться в Испанию, где помимо "блауграны" на него претендует мадридский "Реал".
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
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|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
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|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
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|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
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|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32