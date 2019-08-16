Неймар готов терять 15 миллионов евро ежегодно ради возвращения в "Барселону"

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Неймар готов терять 15 миллионов евро ежегодно ради возвращения в "Барселону"

Стало известно, на какое сокращение зарплаты готов пойти нападающий ПСЖ Неймар ради возвращения в "Барселону".

По информации BBC, бразилец согласен на понижение оклада с 38 до 23 миллионов евро за сезон, то есть на 15 миллионов ежегодно.

Напомним, что Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Этим летом футболист захотел вернуться в Испанию, где помимо "блауграны" на него претендует мадридский "Реал".

Не пропустите: "Реал" взял кредит на трансфер Неймара. | http://soccernews.ru
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