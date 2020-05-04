Неймар готов в два раза сократить свою зарплату ради возвращения в "Барселону"

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Неймар готов в два раза сократить свою зарплату ради возвращения в "Барселону"

Нападающий ПСЖ Неймар готов пойти на серьёзное уменьшение своей зарплаты, чтобы летом вернуться в "Барселону".

По информации Mundo Deportivo, парижане хотят продлить контракт с 28-летним футболистом и намерены предложить ему рекордные 100 миллионов евро в год.

Однако бразилец всё равно склоняется к уходу из ПСЖ и возвращению в "Барселону". Ради этого он готов сократить текущий оклад в два раза.

Напомним, что Неймар выступал за "сине-гранатовых" с 2013 по 2017 год, после чего уехал во Францию за 222 миллиона евро.

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