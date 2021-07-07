Неймар громко отреагировал на дисквалификацию Жезуса на финал Кубка Америки

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Неймар громко отреагировал на дисквалификацию Жезуса на финал Кубка Америки

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился мнением о дисквалификации партнера по команде форварда Габриэла Жезуса на финал Кубка Америки с Аргентиной.

"Грустно находиться в руках людей, которые принимают подобные решения. Они сделали прекрасный анализ игры. Мы должны поздравить их", — написал Неймар в своем инстаграме.

Изначально Жезус был дисквалифицирован на один матч за удар соперника в лицо ногой в матче 1/4 финала с Чили (1:0). Из-за это форвард пропустил полуфинал с Перу (1:0). Впрочем, затем в КОНМЕБОЛ решили, что одноматчевой дисквалификации за столь грубый фол недостаточно и продлили наказание.

24-летний Жезус на Кубке Америки провел четыре матча и отдал одну голевую передачу.

Матч Бразилия - Аргентина состоится 11 июля и начнется в 03:00 мск.

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