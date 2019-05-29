Неймар грубо обошелся с молодым игроком, который обыграл его
Нападающий ПСЖ Неймар отметился не красивым поступком на тренировке сборной Бразилии.
На одной из тренировок 19-летний защитник Вевертон эффектно обыграл Неймара, пробросив ему мяч между ног. В ответ на это Неймар схватил оппонента за футболку, завалил на газон и ушел, не извинившись.
Brazilian wonderkid Weverton (19) destroys Neymar with a nutmeg. Neymar’s reaction is so petulant...— Richard Amofa (@RichardAmofa) 29 мая 2019 г.
pic.twitter.com/J8KhZ0uMdo
В данный момент сборная Бразилии готовится к участию в Кубке Америки, который состоится с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в одной группе с командами Боливии, Венесуэлы и Перу.
Не пропустите: Неймар получил травму. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Дзюба вошел в символическую сборную Лиги Европы
-
В "Зените" упразднили должность президента
-
В Испании утвердили даты проведения Суперкубка страны в новом формате
-
В "Спартаке" согласовали переход голкипера "Арсенала"
-
Денисов подтвердил информацию о завершении карьеры
-
Фернандо может покинуть "Спартак" и перейти в английский клуб
-
Неймар грубо обошелся с молодым игроком, который обыграл его
-
Воспитанник ПСЖ близок к переходу в "Спартак"
-
Мелкадзе может летом покинуть "Спартак"
-
1
Президент "Ювентуса" встретился с Сарри
-
Бердыев может вернуться в "Ростов"
-
1
Клопп прокомментировал заявление Гвардиолы о том, что АПЛ важнее Лиги Чемпионов
-
1
Трофей имени Лондона! Рассуждаем о том, кто победит в финале Лиги Европы
-
"Спартак" ищет плеймейкера: в шорт-листе игроки "Брюгге" и "Эстерсунда"
-
Адвокат жены Глушакова: "Надеюсь, "Спартак" не пойдёт на эти уловки и ухищрения"
-
Погба согласился на понижение зарплаты ради перехода в "Реал"
-
Стала известна зарплата Мелкадзе по новому контракту со "Спартаком"
-
Эмери хочет видеть в "Арсенале" защитника ПСЖ
-
СМИ узнали дату презентации Азара в качестве игрока "Реала"
-
"Арсеналу" предложили подписать Глушакова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27