Неймар грубо обошелся с молодым игроком, который обыграл его

Нападающий ПСЖ Неймар отметился не красивым поступком на тренировке сборной Бразилии.

На одной из тренировок 19-летний защитник Вевертон эффектно обыграл Неймара, пробросив ему мяч между ног. В ответ на это Неймар схватил оппонента за футболку, завалил на газон и ушел, не извинившись.

Brazilian wonderkid Weverton (19) destroys Neymar with a nutmeg. Neymar’s reaction is so petulant...

pic.twitter.com/J8KhZ0uMdo — Richard Amofa (@RichardAmofa) 29 мая 2019 г.

В данный момент сборная Бразилии готовится к участию в Кубке Америки, который состоится с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в одной группе с командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

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