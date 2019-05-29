Неймар грубо обошелся с молодым игроком, который обыграл его

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Неймар грубо обошелся с молодым игроком, который обыграл его

Нападающий ПСЖ Неймар отметился не красивым поступком на тренировке сборной Бразилии.

На одной из тренировок 19-летний защитник Вевертон эффектно обыграл Неймара, пробросив ему мяч между ног. В ответ на это Неймар схватил оппонента за футболку, завалил на газон и ушел, не извинившись.

В данный момент сборная Бразилии готовится к участию в Кубке Америки, который состоится с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в одной группе с командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

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