Неймар грубо обошелся с молодым игроком, который обыграл его

Нападающий ПСЖ Неймар отметился не красивым поступком на тренировке сборной Бразилии.

На одной из тренировок 19-летний защитник Вевертон эффектно обыграл Неймара, пробросив ему мяч между ног. В ответ на это Неймар схватил оппонента за футболку, завалил на газон и ушел, не извинившись.

