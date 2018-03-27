Неймар хочет, чтобы новым тренером ПСЖ стал Зидан

Теги реал мадридпсжзинедин зиданнеймар

Неймар хочет, чтобы новым тренером ПСЖ стал ЗиданФорвард ПСЖ Неймар хочет, чтобы новым тренером его команды стал нынешний наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.

Так, по сведениям El Chiringuito, 26-летний нападающий парижан уже попросил руководство своего клуба сделать все возможное, чтобы переманить французского специалиста на "Парк де Пренс". Свое желание бразилец назвал одним из условий, при котором он будет готов остаться в ПСЖ.

Напомним, Неймар выдвинул "Реалу" очередное требование. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов