Неймар хочет, чтобы новым тренером ПСЖ стал Зидан
Форвард ПСЖ Неймар хочет, чтобы новым тренером его команды стал нынешний наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.
Так, по сведениям El Chiringuito, 26-летний нападающий парижан уже попросил руководство своего клуба сделать все возможное, чтобы переманить французского специалиста на "Парк де Пренс". Свое желание бразилец назвал одним из условий, при котором он будет готов остаться в ПСЖ.
Напомним, Неймар выдвинул "Реалу" очередное требование. | soccernews.ru
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