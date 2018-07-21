Неймар хочет, чтобы ПСЖ заменил Кавани аргентинским форвардом

Теги псжмауро икардиэдинсон кавани неймар

Неймар хочет, чтобы ПСЖ заменил Кавани аргентинским форвардомГлавная звезда ПСЖ Неймар заинтересован в том, чтобы этим летом его клуб расстался со своим ведущим форвардом Эдинсоном Кавани.

При этом, как информирует испанская пресса, заменить уругвайца бразилец хочет лидером атак миланского "Интера" Мауро Икарди. О своих предпочтениях по формированию состава Неймар уже сообщил руководству парижан.

Напомним, также Неймар заинтересован в подписании защитника и хавбека. | soccernews.ru

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