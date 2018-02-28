Неймар хочет делать операцию, ПСЖ против этого

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Неймар хочет делать операцию, ПСЖ против этого
Нападающий ПСЖ Неймар принял решение об операции на травмированной плюсневой кости, сообщает UOL.

По сведениям издания, футболист считает оперативный метод лечения оптимальным в данной ситуации. Впрочем руководство ПСЖ против проведения операции и настаивает, чтобы форвард лечился консервативно.

В ближайшее время Неймар и клуб должны принять совместное решение о его лечении. В любом случае сроки восстановления 26-летнего бразильца составят не менее 6-8 недель.

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