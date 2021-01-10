Неймар хочет остаться в ПСЖ

Руководство ПСЖ некоторое время назад начало обсуждение нового контракта с Неймаром, сообщает Téléfoot.

Парижане планируют предложить 28-летнему бразильцу оформить продление соглашения.

Заявляется, что настроения в клубе оптимистичные, поскольку есть информация, что Неймар хочет остаться в команде.

Как известно, продления соглашений с главными звездами, Неймаром и Мбаппе, является основой целью для ПСЖ.