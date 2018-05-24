Неймар хочет переманить в ПСЖ ключевого игрока "Барселоны"

Ведущий форвард ПСЖ Неймар хочет переманить на "Парк де Пренс" ключевого игрока каталонской "Барселоны".

Так, по сведениям испанской прессы, бразилец желает, чтобы его клуб воспользовался промедлением в переговорах "сине-гранатовых" со своим защитником Самюэлем Умтити по новому контракту и подписал француза.

Приобрести 24-летнего бека каталонского гранда парижане могут за 60 миллионов евро, которые равняются клаусуле игрока.

Напомним, Ривалдо советует Неймару уйти из ПСЖ. | soccernews.ru