Неймар хочет переманить в ПСЖ по одному игроку из "Реала" и "Барселоны"

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Неймар хочет переманить в ПСЖ по одному игроку из "Реала" и "Барселоны"Форвард французского ПСЖ Неймар хотел бы переманить в свою команду по одному игроку из мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны".

Так, по сведениям испанской прессы, бразильский форвард парижан готов поспособствовать переезду следующим летом в Лигу 1 защитника "сине-гранатовых" Самюэля Умтити и полузащитника "сливочных" Каземиро.

Напомним, президент ПСЖ мечтает подписать хавбека "Барселоны". | soccernews.ru

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