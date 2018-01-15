Неймар хочет переманить в ПСЖ по одному игроку из "Реала" и "Барселоны"

Форвард французского ПСЖ Неймар хотел бы переманить в свою команду по одному игроку из мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны".

Так, по сведениям испанской прессы, бразильский форвард парижан готов поспособствовать переезду следующим летом в Лигу 1 защитника "сине-гранатовых" Самюэля Умтити и полузащитника "сливочных" Каземиро.

Напомним, президент ПСЖ мечтает подписать хавбека "Барселоны". | soccernews.ru