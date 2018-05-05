Неймар хочет перейти в "Реал" и играть вместе с Роналду

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Неймар хочет перейти в "Реал" и играть вместе с РоналдуВедущий форвард ПСЖ Неймар хочет уже ближайшим летом перебраться в мадридский "Реал", информирует Marca.

Так, по сведениям издания, 26-летний нападающий парижан выразил желание играть в одной команде с лидером атак королевского клуба Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Неймар забил 28 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ.

Напомним, вчера Неймар вернулся в ПСЖ. | soccernews.ru

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Лучше бы в АПЛ.

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