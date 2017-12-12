Неймар хочет перейти в "Реал" уже следующим летом

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Неймар хочет перейти в "Реал" уже следующим летомФорвард французского ПСЖ Неймар хочет перейти в мадридский "Реал" уже следующим летом, информирует ОК Diario.

По сведениям источника, 25-летний нападающий предпринимает шаги, чтобы оказаться в королевском клубе по окончанию текущего сезона. В частности, он уже попросил руководство парижан дать свое согласие на его уход, если "сливочные" сделают предложение в размере 222-х миллионов евро.

Напомним, Зидан и Перес обсудили возможный трансфер Неймара. | soccernews.ru

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