Неймар хочет получать в "Барселоне" 30 миллионов евро в год

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Неймар хочет получать в "Барселоне" 30 миллионов евро в год

Отец и агент Неймара встретился с руководством "Барселоны" о потребовал улучшить условия контракта своего сына, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, агент хочет, чтобы его клиенту подняли зарплату до 30 миллионов евро в год. Именно такие условия форварду предлагает ПСЖ.

Впрочем, каталонский клуб отказался выполнять эти требования.

Напомним, что 25-летний Неймар может перейти в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Не пропустите: Известный журналист Марсело Бехлер: "Не знаю как, но "Барселоне" удалось изменить решение Неймара". | http://soccernews.ru

комментарии
Джонни

А ларчик-то просто открывался - из-за бобла весь сыр-бор! )))))))))))

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Пьянь

Бобла? Это как вобла только бобла?

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Джонни

Ты - пьянь, тебе про воблу виднее.

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Пьянь

Так что за бобла, Жоня?

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