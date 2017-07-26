Неймар хочет получать в "Барселоне" 30 миллионов евро в год

Отец и агент Неймара встретился с руководством "Барселоны" о потребовал улучшить условия контракта своего сына, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, агент хочет, чтобы его клиенту подняли зарплату до 30 миллионов евро в год. Именно такие условия форварду предлагает ПСЖ.

Впрочем, каталонский клуб отказался выполнять эти требования.

Напомним, что 25-летний Неймар может перейти в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Не пропустите: Известный журналист Марсело Бехлер: "Не знаю как, но "Барселоне" удалось изменить решение Неймара". | http://soccernews.ru