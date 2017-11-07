Неймар хочет поработать с Моуринью

Вингер французского ПСЖ Неймар хочет поработать с главным тренером английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Как информирует испанская пресса, об этом сообщил источник, близкий к окружению бразильца. В частности, Неймар желает, чтобы следующим наставником парижан был именно португальский наставник "красных дьяволов".

Напомним, Неймар рассматривает вариант с переходом в "Реал". | soccernews.ru