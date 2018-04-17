Неймар хочет поработать с Моуринью

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Неймар хочет поработать с Моуринью

Форвард ПСЖ Неймар хочет поработать с Жозе Моуринью, который сейчас является главным тренером "Манчестер Юнайтед".

Таким образом, не исключено, что ближайшим летом 26-летний бразилец изъявит желание перебраться на "Олд Траффорд".

Напомним, что в прошлом году ПСЖ заплатил за Неймара 222 миллиона евро и вряд ли согласится расстаться с ним за меньшую сумму. 

Не пропустите: Фото Неймара в инстаграме породило новую волну слухов о его уходе из ПСЖ. | http://soccernews.ru

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