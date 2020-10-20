Неймар хочет продлить контракт с ПСЖ

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Неймар хочет продлить контракт с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар связывает своё будущее с парижским клубом, утверждает Le Parisien.

По сведениям издания, 28-летний футболист хочет продлить с французским грандом контракт, истекающий в июне 2022 года.

Сейчас бразилец счастлив в ПСЖ и открыт для предложений со стороны клуба.

Неймар присоединился к парижанам летом 2017 года, сыграл 88 матчей, забил 72 гола и сделал 42 ассиста.

Не пропустите: Тухель заявил, что Неймар примет участие в матче ЛЧ с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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