Неймар хочет вернуться в "Барселону"

Нападающий ПСЖ Неймар недавно был в расположении "Барселоны", где провел встречу с бывшими партнерами.

Как сообщает Sport.es, бразилец спросил у бывших партнеров по команде, приняли ли бы они его обратно в "Барселону".

Источник не исключает, что Неймар испытывает проблемы может вернуться в Испанию уже в ближайшее время.

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