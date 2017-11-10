Неймар хочет вернуться в "Барселону"

Теги неймарбарселонапсж

Неймар хочет вернуться в "Барселону"Нападающий ПСЖ Неймар недавно был в расположении "Барселоны", где провел встречу с бывшими партнерами.

Как сообщает Sport.es, бразилец спросил у бывших партнеров по команде, приняли ли бы они его обратно в "Барселону".

Источник не исключает, что Неймар испытывает проблемы может вернуться в Испанию уже в ближайшее время. 

Читайте: Зидан считает, что Неймар играет на уровне Роналду и Месси  | http://soccernews.ru

комментарии
Неймар

Снизу гандоны

Ответить
Суарес

Нет, мы уже другого взяли.

Ответить
Messi

начинаются качели "хочу", "не хочу", "счастлив", "не счастлив"....

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов