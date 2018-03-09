Форвард ПСЖ Неймар хочет вернуться в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 26-летний бразилец разочарован своим переходом в парижский клуб, о чём уже проинформировал руководство "сине-гранатовых".

Звёздный футболист, в частности, недоволен уровнем чемпионата Франции. Кроме того, он признал, что его ослепили финансовые возможности ПСЖ.

Впрочем, возможное возвращение Неймара в "Барселону" не состоится ранее 2019 года, поскольку у каталонцев элементарно нет денег на этот трансфер.

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