Неймар хочет вернуться в "Барселону"

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Неймар хочет вернуться в "Барселону"

Форвард ПСЖ Неймар хочет вернуться в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 26-летний бразилец разочарован своим переходом в парижский клуб, о чём уже проинформировал руководство "сине-гранатовых".

Звёздный футболист, в частности, недоволен уровнем чемпионата Франции. Кроме того, он признал, что его ослепили финансовые возможности ПСЖ.

Впрочем, возможное возвращение Неймара в "Барселону" не состоится ранее 2019 года, поскольку у каталонцев элементарно нет денег на этот трансфер.

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комментарии
Вальдемар

Этого не случится! Так как между клубом и игроком есть серьёзные разногласия финансовых вопросов. Неймар считает, что барса ему должна.

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Александр

Ушел и слава богу воздух в Барселоне стал чище , если возьмут обратно пожалеют не один раз , как человек полное дерьмо . как говорят я бы с таким в разведку не пошел.

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Бубен

так в барсе все такие

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Зенден

Хм, ты сам дерьмо, тебе еще твои близкие не говорили об этом уродец?

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Пьянь

В бесплатную аренду разве что.

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