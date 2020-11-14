Неймар хочет вернуться в "Барселону"

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар вновь хочет вернуться в "Барселону", сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, футболист хочет добиться своего трансфера в каталонский клуб летом 2021 года, иначе через год после этого он уйдет бесплатно в качестве свободного агента. При этом судебные разбирательства форварда с "Барселоной" не должны стать помехой, так как он судится с предыдущим руководством каталонцев.

Ранее сообщалось, что Неймар передумал возвращаться в "Барселону" и хочет подписать с ПСЖ новый контракт.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ шесть матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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