Неймар хочет видеть в ПСЖ форварда сборной Аргентины

Теги псжнеймарэдинсон кавани мауро икардиинтер милан

Неймар хочет видеть в ПСЖ форварда сборной АргентиныВингер французского ПСЖ Неймар хочет видеть игроком своего клуба форварда миланского "Интера" Мауро Икарди.

Как информирует испанская пресса, бразилец определил 24-летнего нападающего "нерадзурри" в качестве идеальной замены для Эдинсона Кавани, с которым клуб может расстаться следующим летом.

Напомним, "Челси" готов будет заплатить за Икарди 100 миллионов евро. | soccernews.ru

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