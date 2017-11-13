Неймар хочет видеть в ПСЖ форварда сборной Аргентины

Вингер французского ПСЖ Неймар хочет видеть игроком своего клуба форварда миланского "Интера" Мауро Икарди.

Как информирует испанская пресса, бразилец определил 24-летнего нападающего "нерадзурри" в качестве идеальной замены для Эдинсона Кавани, с которым клуб может расстаться следующим летом.

Напомним, "Челси" готов будет заплатить за Икарди 100 миллионов евро. | soccernews.ru