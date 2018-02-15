Неймар хочет видеть в ПСЖ ключевого игрока "Барселоны"

Форвард французского ПСЖ Неймар хочет видеть в своей команде голкипера каталонской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена.

Как информирует испанская пресса, 26-летний нападающий парижан уже попросил руководство своего клуба подписать нового вратаря, так как ни Альфонс Ареоля, ни Кевин Трапп не являются вратарями топ-уровня. И Идеальным кандидатом для этого бразилец определил как раз своего бывшего партнера в каталонском гранде.

Напомним, ПСЖ не продаст Неймара в "Реал". | soccernews.ru