Неймар хочет заменить Кавани форвардом "Реала"

Вингер французского ПСЖ Неймар хочет заменить форварда своей команды Эдинсона Кавани, с которым у него ранее случился конфликт, другим топ-нападающим.

Так, по информации Le Parisien, бразилец желает видеть своим напарником по линии атаки в клубе игрока мадридского "Реала" Карима Бензема. Сообщается, что Неймар уже даже выходил на связь с французом, дабы убедить его перебраться в Париж.

Напомним, в ПСЖ наметился серьезный кризис в "раздевалке". | soccernews.ru