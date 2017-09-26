Неймар хочет заменить Кавани форвардом "Реала"

Теги псжнеймарэдинсон кавани карим бенземареал мадрид

Неймар хочет заменить Кавани форвардом "Реала"Вингер французского ПСЖ Неймар хочет заменить форварда своей команды Эдинсона Кавани, с которым у него ранее случился конфликт, другим топ-нападающим.

Так, по информации Le Parisien, бразилец желает видеть своим напарником по линии атаки в клубе игрока мадридского "Реала" Карима Бензема. Сообщается, что Неймар уже даже выходил на связь с французом, дабы убедить его перебраться в Париж.

Напомним, в ПСЖ наметился серьезный кризис в "раздевалке". | soccernews.ru

комментарии
реал мадрид

хуй неймару,а не бензема

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нпр

бенземы

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нпр

Серьёзно, а на кой делать рокировку кавани и бенемы.

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