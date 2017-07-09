Неймар: "Хочу, чтобы Паулиньо перебрался в "Барселону"

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Неймар: "Хочу, чтобы Паулиньо перебрался в "Барселону"

Форвард "Барселоны" Неймар хочет видеть в команде хавбека "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо.

"Он мой футбольный друг. Хочу, чтобы он перебрался в "Барселону", потому что в лице такого футболиста мы получим очень многое. К тому же он мой друг" - приводит слова Неймара AS.

Отметим, что Неймар и Паулиньо являются партнерами по сборной Бразилии.

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Neymar JR

хоть кого купите все уже почти свои составы улучшили а Барса спит и надо избавиться от Луиса,Дениса- Суареса Иньеста Андре Гомеш Алькасер Матье Алеш Видаль

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