Неймар: "Хочу, чтобы Паулиньо перебрался в "Барселону"

Форвард "Барселоны" Неймар хочет видеть в команде хавбека "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо.

"Он мой футбольный друг. Хочу, чтобы он перебрался в "Барселону", потому что в лице такого футболиста мы получим очень многое. К тому же он мой друг" - приводит слова Неймара AS.

Отметим, что Неймар и Паулиньо являются партнерами по сборной Бразилии.

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