Неймар хотел бы видеть Зидана в ПСЖ

Вингер французского ПСЖ Неймар хотел бы следующим наставником своей команды главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

Как информирует испанская пресса, отношения между нынешним "рулевым" парижан Унаи Эмери и главной звездой его команды являются достаточно натянутыми. К тому же, Неймар считает, что испанец не способен привести "красно-синих" к успеху, поэтому лучшим решением для своего клуба он видит приглашение на тренерский мостик 45-летнего француза.

Напомним, Неймар пожаловался на игроков "Марселя". | soccernews.ru