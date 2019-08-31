Неймар хотел доплатить за свой трансфер в "Барселону"

Форвард ПСЖ Неймар был готов доплатить за свое возвращение в "Барселону".

По информации Diario Sport, "Барса" предлагала ПСЖ 130 миллионов евро, права на Жан-Клера Тодибо и Ивана Ракитича, а также отдать Усмана Дембеле на правах аренды.

При этом Неймар собирался доплатить еще 20 миллионов евро из своих денег, что увеличило бы предложение до 150 миллионов евро.

Однако ПСЖ отклонил предложение, так как Усман Дембеле отказался переходить в их стан.

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