Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга

1 Теги неймарбарселона

Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга

Нападающий ПСЖ Неймар и "Барселона" подали в суд друг на друга. Об этом сообщает AS.

По данным источника, футболист до перехода в парижский клуб должен был получить бонус от каталонцев в размере 40 миллионов евро, однако выплачено было лишь 14 млн евро. Бразилец хочет получить оставшиеся деньги плюс 10% компенсации.

"Барселона" считает, что Неймар нарушил условия соглашения и хочет вернуть 75 миллионов евро. Дело уже дважды откладывалось. Слушание состоится 27 сентября.

Отмечается, что среди свидетелей должен выступить президент французского клуба Насер Аль-Хелайфи, который ранее заявлял, что не будет давать показания.

Напомним, что в это трансферное окно футболист должен был перейти в "Барселону".

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Хрыстя Пеналду

Слушание состоится 37 сентября. _________________________________________________________________________________________________________________ В сентябре какого года?

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