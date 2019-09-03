Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга

Нападающий ПСЖ Неймар и "Барселона" подали в суд друг на друга. Об этом сообщает AS.



По данным источника, футболист до перехода в парижский клуб должен был получить бонус от каталонцев в размере 40 миллионов евро, однако выплачено было лишь 14 млн евро. Бразилец хочет получить оставшиеся деньги плюс 10% компенсации.



"Барселона" считает, что Неймар нарушил условия соглашения и хочет вернуть 75 миллионов евро. Дело уже дважды откладывалось. Слушание состоится 27 сентября.

Отмечается, что среди свидетелей должен выступить президент французского клуба Насер Аль-Хелайфи, который ранее заявлял, что не будет давать показания.



Напомним, что в это трансферное окно футболист должен был перейти в "Барселону".



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