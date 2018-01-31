Неймар и "Барселона" предъявили финансовые требования друг к другу

Форвард французского ПСЖ Неймар и его бывший клуб каталонская "Барселона" предъявили финансовые требования друг к другу.

Так, по сведениям El Mundo, в суде бразилец потребовал от "сине-гранатовых" выплаты второй части бонуса за продление им с ними контракта и штрафа за его просрочку. В общей сложности 25-летний нападающий рассчитывает получить от каталонского гранда 30 миллионов евро.

В свою очередь "Барса" предъявляет претензии игроку в том, что тот нарушил договоренность и не отработал оговоренное в соглашении время в клубе. Свои претензии к Неймару "больше чем клуб" оценил в 75 миллионов евро.

Напомним, Неймар объяснил свой издевательский стиль игры. | soccernews.ru