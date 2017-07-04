Неймар и Дани Алвес развлекаются, играя в фут-волей

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Неймар и Дани Алвес развлекаются, играя в фут-волейФорвард каталонской "Барселоны" Неймар проводит свой отпуск вместе со своим бывшим партнером по клубу Дани Алвесом. Отдыхая, бразильцы не забывают развлекаться с мячом:

Напомним, Неймар задумывается об уходе из "Барселоны". | soccernews.ru

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