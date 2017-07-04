Неймар и Дани Алвес развлекаются, играя в фут-волей

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар проводит свой отпуск вместе со своим бывшим партнером по клубу Дани Алвесом. Отдыхая, бразильцы не забывают развлекаться с мячом:

Напомним, Неймар задумывается об уходе из "Барселоны". | soccernews.ru